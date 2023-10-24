Концерн Rheinmetall повысил цены на боеприпасы, поставляемые Украине

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Оборонный концерн Германии Rheinmetall в полтора раза повысил цены на боеприпасы 155-го калибра, которые правительство поставляет Украине и закупает для собственных запасов. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
Уточняется, что до начала спецоперации на Украине боеприпасы концерна продавались по две тысячи евро за штуку. Теперь цена за единицу товара возросла до 3,6 тысяч евро.
Издание сделало вывод о повышении цены, исходя из контракта Rheinmetall, в котором также отмечается, что до 2029 года концерн должен изготовить 333 333 боеприпаса, общая стоимость которых составит 1,2 миллиарда евро.
Отмечается, что с начала СВО Германия поставила Украине порядка 40 тысяч боеприпасов 155-го калибра.
Ранее германские СМИ писали, что концерн Rheinmetall находится в крайне выгодном положении из-за спецоперации на Украине. В прошлому году он получил на 18% больше заказов, чем в 2021 году.
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Издание сделало вывод о повышении цены, исходя из контракта Rheinmetall, в котором также отмечается, что до 2029 года концерн должен изготовить 333 333 боеприпаса, общая стоимость которых составит 1,2 миллиарда евро.
Ранее германские СМИ писали, что концерн Rheinmetall находится в крайне выгодном положении из-за спецоперации на Украине. В прошлому году он получил на 18% больше заказов, чем в 2021 году.
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Анастасия Чинкова