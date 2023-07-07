Корпорация Mars призналась в финансировании Украины

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Крупная мировая компания Mars, по отношению к которой сегодня началась проверка прокуратуры, призналась в пожертвовании Украине как минимум 25,5 млн долларов. В представительстве компании уверяют, что финансы направлялись на гуманитарные цели, однако по данным российского ведомства, их могли использовать для поддержки ВСУ. Об этом сообщают «РИА Новости».
Кроме того, Mars заявила о создании отдельного фонда для прямых пожертвований сотрудниками компании. Каждый взнос будет удваиваться из средств корпорации. Однако точные данные о количестве переведённых на Украину средств отсутствуют.
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Анастасия Чинкова