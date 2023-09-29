Корпорация развития привлекла в Подмосковье с начала года около 30 инвесторов

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Корпорация развития Московской области привлекла в регион с января по сентябрь текущего года более 30 инвесторов. Вместе они создадут в регионе около 4 тыс рабочих мест, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья.
Как отметили в КРМО, общая площадь этих предприятий превышает 85 га, что соответствует суммарному размеру 115 футбольных полей.
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