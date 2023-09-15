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Костин заявил, что предпосылок нового мирового кризиса нет

15 сентября 2023, 10:33
Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не наблюдает признаков мирового экономического кризиса, но рекомендует его всегда ждать.
«Я пока не вижу признаков мирового кризиса. <...> В принципе не вижу пока каких-то таких взрывных тем», — рассказала банкир в беседе с РБК.
По словам главы банка, американская экономика немного выросла, а Китай «просел» в связи с другой логикой и своими взглядами на перестройку экономики. Костин также заявил, что кризис может начаться в любое время и к нему всегда нужно быть готовыми. Например, появление коронавируса подкосило помимо здоровья людей еще и экономическую зону.


Сегодня, 15 сентября отмечается годовщина начала мирового финансового кризиса 2008 года. Именно в тот день американская фирма по оказанию финансовых услуг Lehman Brothers Holdings, Inc. заявила о банкротстве, причиной которого стали проблемные позиции в ипотечных облигациях. С того дня кризис США перерос в кризис мирового уровня.

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МТС объявила о повышении абонентской платы на 10%
14 сентября 2023, 22:56

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Компания МТС проинформировала о грядущем повышении абонентской платы по тарифам менее чем на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компанию.
Такую меру в компании объясняют возросшими затратами на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Кроме того, из-за роста трафика МТС приходится инвестировать в расширение и модернизацию сетей, чтобы качество услуг оставалось на привычном уровне.

Повышение ожидается с 28 сентября.

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Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка в Серебряных Прудах пройдёт 7 октября
14 сентября 2023, 22:47

Фото: Минсельхозпрод МО

Традиционная осенняя ярмарка в Серебряных Прудах состоится 7 октября, сообщает интернет-издание «Серебряно-Прудский вестник». Торговые ряды развернут с утра на улице Первомайской у Центрального дома культуры.
«Как только в городском округе завершается аграрный сезон, традиционно проводятся осенние ярмарки. Такая распродажа сельскохозяйственной продукции – прекрасная возможность для жителей сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод», – пишет издание. 
Жители и гости округа смогут купить продукцию местных фермеров и сельхозпредприятий, а также аграриев из соседних регионов по минимальным ценам.
 
На ярмарке представят широкий ассортимент мясной, рыбной и колбасной продукции, мёд, сыры, орехи и сухофрукты. Также на ярмарке можно будет найти одежду, хозтовары, садовый инвентарь, удобрения, семена, саженцы плодовых деревьев и кустарников.
 
Гостям ярмарки предложат концертную программу, подготовленную культработниками округа.

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#серебряные пруды
#ярмарка
#торговля
#фермерские хозяйства
#продукты
#подмосковье
#московская область
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На поддержку подмосковного агропрома уже направили 3,8 млрд рублей
14 сентября 2023, 20:25

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковный Минсельхозпрод направил на поддержку региональных аграриев с начала года около 3,8 млрд рублей. Это 74% от годового плана, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для поддержки сельхозпроизводителей ежегодно выделяются субсидии. Господдержку получают около 300 аграриев Московской области. Средства уже перечислены более чем по 20 направлениям. 
«Подмосковным сельхозпроизводителям с начала года направлено порядка 3,8 млрд рублей. Это 74% от годового плана. Средства были перечислены по 22 видам субсидий. В полном объёме господдержка выделена на поддержку мясного и молочного животноводства, производства овощей открытого и защищённого грунта, стимулирование развития малых форм хозяйствования, производство и реализацию зерновых культур, развитие сельского туризма», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.    
Всего в этом году Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,1 млрд рублей сельхозпроизводителям по 32 видам субсидий.

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#московская область
#аграрный сектор
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В Кашире до конца года построят комплекс сжижения природного газа
14 сентября 2023, 18:57

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Кашире появится комплекс сжижения природного газа. Его построят до конца года, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора. Инспекторы ведомства провели профилактический визит на строящийся объект.
«Комплекс производительностью 14,2 тыс тонн в год построят на территории особой экономической зоны «Кашира». Сейчас на объекте устраивают временные дороги и возводят бытовой городок. Закончить строительство планируют осенью этого года», – уточнили в надзорном ведомстве.  
Сжиженный природный газ будет продаваться в качестве газомоторного топлива для заправки тягачей, общественного транспорта и тяжёлой техники.  

Застройщик комплекса «НОВАТЭК – СПГ топливо Кашира» также планирует построить в регионе 10 криоАЗС до 2026 года. 

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#главгосстройнадзор мо
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#подмосковье
#московская область
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Мишустин рассказал, во сколько обойдётся ремонт морского порта в Мариуполе
Мишустин: правительство выделит миллиард на восстановление порта в Мариуполе
14 сентября 2023, 17:15

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Правительство России выделит порядка одного миллиарда рублей на восстановительные работы в морском порту Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин отметил, что порт в Мариуполе – это единственная глубоководная грузовая гавань, принимающая и отправляющая тысячи тонн стройматериалов и иного сырья, необходимого для жителей и бизнеса.

Кроме того, глава кабинета министров заявил, что деньги будут выделены на восстановление всей инфраструктуры порта, в частности, железнодорожного депо, электроподстанций, автодорог и складских помещений. 

По словам Мишустина, реабилитация порта позволит развить транспортный комплекс юга России, что поспособствует своевременному обеспечению всем необходимым россиян и сферы бизнеса.

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#россия
#финансирование
#строительство
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#днр
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Европейский центробанк неожиданно повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023, 16:20

Фото: istockphoto/wildpixel

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 14 сентября, неожиданно повысил базовую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых. Этот показатель стал новым историческим максимумом.
Ранее аналитики предполагали, что ЕЦБ сохранит ставку на текущем уровне 4,25% годовых. По сообщению Совета управляющих, опубликованному на сайте регулятора, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут увеличены до 4,5%, 4,75% и 4,0% соответственно. Изменения ставок вступят в силу с 20 сентября 2023 года.

Совет управляющих регулятора объяснил свое решение тем, что ключевая процентная ставка при длительном сохранении нового значения поможет достичь целевых показателей уровня инфляции.

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#ставка
#банк
#инфляция
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Аналитик Диашов спрогнозировал уровень ключевой ставки в диапазоне 12-13%
14 сентября 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Генеральный директор инвестиционной компании, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов высказал предположение о том, что ключевая останется на уровне 12-13%.
Вместе с тем, специалист подчеркнул, что прогнозы в этом плане строить очень сложно в нынешних экономических условиях.

«Предположения сильно отличаются. Связано это с тем, что эффект от повышения ставки до 12% для финансовой системы уже есть. Но насколько этих результатов достаточно, оценить очень трудно, так как пока нет конкретных цифр и показателей. По моему мнению, ставка останется в диапазоне 12-13%. Если же ставка повысится, то доступность кредитов для бизнеса ещё больше уменьшится, в экономике спрос будет несколько снижен», — прокомментировал в беседе с RT Диашов.

Он добавил, что при сильном увеличении ключевой ставки возможно некоторое замедление экономики.

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#ставка
#цб
#экономика
#прогноз
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В Подмосковье приготовили рекордный поке весом более 170 км
14 сентября 2023, 16:01

Фото: Мининвест МО

Сотрудники компании «Европродукт» установили в Лыткарине рекорд, приготовив самый большой в России поке весом 172,5 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Поке – блюдо гавайской кухни из рыбы, морепродуктов, риса, соусов и других ингредиентов. На его изготовление ушло более 54 кг риса, 20 кг лосося и 12 кг салата чука. Заправкой стали авторские соусы, которые в индустриальном парке «Лыткарино» производит ООО «Европродукт».  

Приготовление блюда происходило в присутствии гостей мероприятия. Комиссия международного агентства регистрации рекордов официально зафиксировала достижение в Реестре рекордов России. После этого гигантский поке поделили и съели.

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#подмосковье
#московская область
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Россиянам раскрыли причину роста цен на нефть
Аналитик Деев: Один из главных драйверов — устойчивый спрос на топливо
14 сентября 2023, 15:47

Фото: istockphoto.com/FeelPic

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что рост цены нефти связан с устойчивым спросом на топливо, а также с ограничениями предложения со стороны крупнейших производителей ОПЕК до конца этого года.
«Дальнейшее сокращение добычи приведёт к значительному дефициту поставок нефти в IV квартале. До сих пор этот эффект компенсировался увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс. Но теперь он проявит себя по максимуму и может привести к значительному дефициту на рынке. Поэтому котировки Brent значительно скакнули, поскольку игроки стремятся успеть сделать запасы», — прокомментировал в беседе с RT Деев.

До этого сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

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