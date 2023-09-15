Костин заявил, что предпосылок нового мирового кризиса нет

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не наблюдает признаков мирового экономического кризиса, но рекомендует его всегда ждать.
«Я пока не вижу признаков мирового кризиса. <...> В принципе не вижу пока каких-то таких взрывных тем», — рассказала банкир в беседе с РБК.По словам главы банка, американская экономика немного выросла, а Китай «просел» в связи с другой логикой и своими взглядами на перестройку экономики. Костин также заявил, что кризис может начаться в любое время и к нему всегда нужно быть готовыми. Например, появление коронавируса подкосило помимо здоровья людей еще и экономическую зону.
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