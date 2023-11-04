Крым стал инвестиционно привлекательным регионом, несмотря на санкции

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Иностранные инвесторы проявляют интерес к Крыму, несмотря на санкционные ограничения. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в ходе Международной выставки-форума «Россия».
Он рассказал, что в тот момент, когда Крым входил в состав Украины, это был инвестиционно совершенно не привлекательный регион. Даже несмотря на отсутствие санкций, которые сейчас наложены на всю Россию.
В настоящее время, по словам Константинова, инфраструктура Крыма развивается, это перспективный регион, который привлекает к себе инвесторов, в том числе и из других государств.
Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась 4 ноября на территории ВДНХ. Свои стенды представили 89 регионов РФ, а также различные российские организации. Выставка открыта для всех желающих до 12 апреля 2024 года.
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В настоящее время, по словам Константинова, инфраструктура Крыма развивается, это перспективный регион, который привлекает к себе инвесторов, в том числе и из других государств.
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Анастасия Чинкова