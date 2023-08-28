Криптовалютная биржа Binance может покинуть Россию из-за давления США

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Через несколько дней после публикации этой статьи Binance запретила россиянам проводить операции в любой валюте, кроме рубля. Таким образом, пользователи потеряли возможность переводить рубли в другие валюты, оплачивать покупки в зарубежных онлайн-сервисах и др.
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