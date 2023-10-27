«Кровавыми слезами будете плакать»: В Киеве предрекли крах финсистеме Украины

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Украинская гривна рухнет уже в декабре, если боевые действия не прекратятся, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система. По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По словам эксперта, чтобы спасти Украину от полного разрушения, необходимо строго выполнить три пункта: отменить военного положения, прекратить огонь на линии боевого соприкосновения и убрать с поста главы страны Владимира Зеленского.
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Евгения Парфентьева