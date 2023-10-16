Крупная японская компания в области электроники уходит с российского рынка

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Японская компания Fujitsu, специализирующаяся на производстве электроники и поставке инфраструктурных решений, планирует окончательно покинуть российский рынок. Ликвидация юридического лица ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» произойдет в августе 2024 года.
Юристы полагают, что данный случай ликвидации иностранной компанией юридического лица на территории России может стать неким прецедентом, «образцом» прекращения деятельности крупного бизнеса в стране. Юридическое лицо компании Fujitsu в РФ было образовано в начале 2000-х годов.
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Александр Бойцов