Крупнейшая в Подмосковье кондитерская фабрика заработает в октябре

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В Подмосковье завершается первый этап строительства крупнейшей в регионе кондитерской фабрики «Машины сладости». Финишировало возведение первого корпуса, получена производственная линия отечественного производства, сообщили в Минсельхозпроде Московской области.
Сейчас идут пуско-наладочные работы. Планируется, что производство мощностью в 300 тонн суфле в месяц стартует в октябре.
Общий инвестиционный бюджет проекта превысит 20 млрд рублей. В проект уже вложено более 1 млрд.
После запуска первой линии в начале будущего года будет запущена вторая – по производству конфет, аналогов известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели. К 2027 году производство должно выйти на мощности в 25 тыс тонн ежегодно.
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Лора Луганская