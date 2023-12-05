Крупнейший пивной концерн провел ребрендинг, сменив название

Крупнейший пивной концерн «Объединенные пивоварни Хейникен» провел ребрендинг, убрав слово «Хейникен» из названия. Изменился также логотип компании, в котором звезду заменили танки для пивоварения.
В сделку вошли семь пивоваренных заводов в разных городах России, а также более 20 известных брендов, среди которых «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис» и другие. У компании также остались лицензии на производство напитков иностранных марок, таких, как «Эдельвейс» и «Гессер».
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Александр Бойцов