Курс доллара на Мосбирже достиг 93 рублей

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Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в августе стоит ожидать плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться. По его словам, придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать
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