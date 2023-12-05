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Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября. Информация следует из данных валютных торгов.
Напомним, сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября. По состоянию на 07:29 по московскому времени курс евро вырос на 0,56% по сравнению с предыдущей отсечкой и составил 99,05 рубля. К 07:44 МСК евро ускорил свой рост (+0,73%) и его курс равнялся уже 99,22 рубля.
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