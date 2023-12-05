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Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября

05 декабря 2023, 15:57
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября. Информация следует из данных валютных торгов.

По информации на 15:34 мск, доллар увеличился на 1,2% — до 92,01 рубля. К 15:37 мск американская валюта немного ускорила рост и находилась на уровне 92,02 рубля, прирост составил 1,22%.

Напомним, сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября. По состоянию на 07:29 по московскому времени курс евро вырос на 0,56% по сравнению с предыдущей отсечкой и составил 99,05 рубля. К 07:44 МСК евро ускорил свой рост (+0,73%) и его курс равнялся уже 99,22 рубля.

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#минфин
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Финансист Бабин: «Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор»
05 декабря 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин объяснил причины падения рубля, одной из которых является сезонный фактов.
Также существенное влияние на курс рубля оказывает и повышенный спрос на иностранную валюту в России в декабре.

«Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту. Ее покупки также усиливаются за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижение», — отметил в беседе Газета.ру Бабин.

Вместе с тем, поддерживает российскую валюту жёсткая монетарная политика Центробанка РФ.

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#евро
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#курс рубля
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Аналитик Мильчакова: «Евро может колебаться в рамках 96,5-99,5 рубля»
05 декабря 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Ведущий аналитик Наталья Мильчакова заявила, что в течение ближайшей недели курс евро может колебаться в диапазоне 96,5-99,5 рубля.
«В течение ближайшей недели евро может колебаться в рамках 96,5-99,5 рубля», — спрогнозировала в беседе с RT Мильчакова.

Она отметила, что на ослабление российской валюты влияет ряд факторов, среди которых обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке, а также ожидание на следующей неделе решений ФРС, ЕЦБ и ЦБ по процентным ставкам.

По словам аналитика, евро растёт по отношению к рублю наряду с другими резервными валютами.

Ранее стало известно, что сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября.

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#евро
#курс
#рост
#цб
#рубль
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Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился
05 декабря 2023, 13:59

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Ровно год назад, 5 декабря, страны G7 и Евросоюза, а также примкнувшая к ним Австралия, установили, что российская нефть на мировом рынке не может продаваться дороже, чем по 60 долларов за баррель. Однако усилия западных государств по ограничению нефтяных доходов России полностью провалились.
Как отмечают эксперты издания Polico, нельзя сказать, что ограничение цен не имело совсем никакого эффекта. За год введение потолка цен стоило Москве 34-х миллиардов экспортных доходов. Однако это значительно меньше того, на что рассчитывали западные страны.

По мнению аналитиков, российская нефть стабильно продается дороже обозначенных 60 долларов за баррель. Причем около 48% российских нефтяных грузов перевозятся на танкерах, которые принадлежат или застрахованы в странах G7 или Евросоюза. Вместо Франции и Италии крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай, Индия, Турция, Сингапур и Бангладеш. В результате в августе-сентябре цена на нефть из России составила порядка 74 долларов за баррель.

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#евросоюз
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Инвестбанкир Коган раскрыл будущее доллара на ближайшие три месяца
Инвестбанкир Коган допустил, что доллар снова «пробьёт» потолок
05 декабря 2023, 13:48

Фото: IStock/Lazy_Bear

Курс евро на Московской бирже 5 декабря превысил 99 рублей впервые с 7 ноября. Доллар торгуется по 91,71 рубля.
Ранее инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган прогнозировал, что американская валюта будет находиться в пределах 86-92 рублей. Однако на этот раз в эфире «Радио 1» он назвал динамику роста доллара тревожной.
«Я уже говорил, что до марта доллар должен прыгать в диапазоне 86-92 рублей, пока он в этом диапазоне и прыгает. Но движение доллара в последние дни мне очень не понравилось. Я понимаю, что закончился налоговый период и из-за этого он полетел. Но у меня вопрос: где у нас комиссары Финмониторинга? Если мы не будем уходить из этого диапазона, то есть 92 рубля не пробьём, значит, всё нормально. Но если сейчас пойдёт такое движение и будем пробивать 92 рубля, то “Штирлец насторожится”. Значит что-то не так», — добавил он.
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#доллар
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#валюта
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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка по поводу навязывания услуг
05 декабря 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Поводом стало наличие признаков антиконкурентного соглашения.
Ранее в ведомство стали поступать обращения от граждан о навязывании пакета услуг «Домклик плюс», в который входят услуги страховой компании. Согласно правилам использования пакета, предоставлялась скидка на процентную ставку по ипотечному кредиту от ПАО «Сбербанк».

В ФАС пояснили, что подключение пакета услуг производится на добровольной основе и не влияет на решение банка о предоставлении кредита, но от него зависит уровень процентной ставки. Ранее для получения скидки гражданину достаточно было заключить договор страхования с любым страховщиком, аккредитованным банком. Теперь это возможно только при пользовании услугами СК «Сбербанк страхование жизни».

Как считают в ведомстве, получение более выгодного кредита только в случае приобретения услуг у определенного банком страховщика ограничивает права других участников рынка и граждан. В случае подтверждения вины обеим компаниям грозят оборотные штрафы в соответствие с КоАП РФ.

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#коап
#штрафы
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Инвестбанкир Коган предсказал максимальный рост золота и серебра
Инвестбанкир Коган допустил, что золото побьёт новый исторический рекорд
05 декабря 2023, 12:24

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

Стоимость золота побила исторический рекорд и впервые в истории торговалось выше отметки 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом говорится на сайте биржи Comex.
Инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган уверен, что это не финальный показатель. В эфире «Радио 1» он заявил, что в скором времени металл может вырасти до 2,5 тысячи долларов.
«Мы достаточно в обозримой перспективе сможем увидеть и 2300 долларов за тройскую унцию, и не исключу, что в этом году будет даже 2500», — отметил он.
По словам эксперта, на курс доллара во многом влияет политика России, в том числе финансовая. Коган ожидает, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку, а в следующем году может даже её снизить, что положительно отразится на золоте.
«Золото – это ответ на несколько вопросов. Первый – это геополитика. Когда большие инвесторы не уверены, что происходит, они бегут в золото, как в реальную альтернативу доллару. Золото – это ответ на хаос и то, что происходит в мире. Второй момент – это то, что похоже меняется политика федеральной резервной системы. Скорее всего, от подъёма ставок она перейдёт к удержанию, а с первого или со второго квартала следующего года пойдёт на снижение. Это тоже позитивно для золота», — добавил эксперт.
Инвестбанкир подчеркнул, что обратить внимание стоит и на серебро. По мнению эксперта, этот металл «немного подзадержался» на одном уровне и уже скоро может «серьёзно рвануть».

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#курс
#золото
#серебро
#центробанк
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Минфин предлагает сократить максимальный размер кредита по льготной ипотеке
Минфин предлагает урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке вдвое
05 декабря 2023, 11:18

Фото: iStock/Ivan P

Минфин РФ предлагает урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Петербурга вдвое, до 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
По информации источника, министерство также предлагает поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с двадцати процентов до тридцати процентов. Отмечается, что ведомство намерено ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно выделило 95 миллиардов рублей на программы льготного кредитования для россиян. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что правительство реализует большое количество мер, направленных на поддержку сферы льготного кредитования. 

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#правительство
#новостройки
#путин
#рф
#кредит
#ипотека
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Названы российские регионы с самой высокой заработной платой
Самая высокая зарплата в РФ на Чукотке, в ЯНАО и Москве
05 декабря 2023, 10:12

Фото: istockphoto/Vershinin

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Росстата провел анализ заработной платы в России в III квартале 2023 года. Согласно исследованию, самые высокие зарплаты на среди российских регионов на Чукотке, в ЯНАО и Москве.
Жители Чукотского автономного округа зарабатывают в месяц в среднем 141 тысячу рублей, передают «Известия». Среднемесячная зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 140 тысяч рублей. В Москве этот показатель равен 122 тысячи рублей. Немного уступает по уровню среднемесячной зарплаты Камчатский край, где ее уровень составляет 121,5 тысячи рублей.

Практически те же регионы лидируют и по уровню среднемесячных расходов. На Чукотке он составляет 35,2 тысячи рублей, на Камчатке — 32,6 тысячи рублей, в Москве — 30,3 тысячи рублей.

По данным исследования ФоРГО, в целом по России уровень среднемесячной заработной платы на 1 сентября 2023 года вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 59,9 до 69,4 тысячи рублей. Средняя стоимость жизни за это же время выросла на 6,3% — с 19,9 до 21,1 тысячи рублей.

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#регионы
#россия
#расходы
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Крупнейший пивной концерн провел ребрендинг, сменив название
«Объединенные пивоварни Хейникен» изменили название и логотип
05 декабря 2023, 09:28

Крупнейший пивной концерн «Объединенные пивоварни Хейникен» провел ребрендинг, убрав слово «Хейникен» из названия. Изменился также логотип компании, в котором звезду заменили танки для пивоварения.
Компания работает на российском рынке с 2002 года. Однако в марте 2022 года голландский пивоваренный холдинг Heineken объявил о своем уходе из России и перестал продавать здесь свои бренды Heineken, Guinness и Miller. В августе 2023 года концерн продал свой бизнес за 1 евро российской группе «Арнест», которая взяла на себя обязательство погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 миллионов евро. Компания теперь будет называться «Объединенные пивоварни — холдинг». 

В сделку вошли семь пивоваренных заводов в разных городах России, а также более 20 известных брендов, среди которых «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис» и другие. У компании также остались лицензии на производство напитков иностранных марок, таких, как «Эдельвейс» и «Гессер».

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