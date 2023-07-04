Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей

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Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года.
По данным торгов на 14:33 по мск, курс доллара составил 90,04 рубля, пишет ТАСС.
Показатель зафиксирован впервые с 2022 года. Курс евро, тем временем, составляет 98 рублей.
Ранее иностранной валюте предрекли рост и преодоление отметки в 85 рублей. Об этом сообщил частный инвестор Фёдор Сидоров. При этом, по его словам, юань останется в пределах 12 рублей.
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Анастасия Крестьянова