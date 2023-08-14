Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 98 рублей

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По данным Московский биржи, доллар упал ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей.
Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.
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