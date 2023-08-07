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По данным торгов, впервые с марта прошлого года курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей.
Предполагаемый объем покупок валюты с 7 августа по 6 сентября достигнет 40,5 миллиарда рублей, что составляет примерно 1,8 миллиарда рублей ежедневно. Согласно бюджетному правилу, министерство инвестирует сверхдоходы от экспорта нефти и газа в покупку валюты и золота, с целью последующего перевода этих средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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