Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с прошлой недели

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Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 90 рублей. Это случилось в первый раз с 17 июля.
Об этом 25 июля говорят данные Московской биржи.
Расчетами «завтра» на 10:02 доллар подешевел на 56 копеек, до 89,95 рублей. Курс китайского юаня остался неизменным и сохранил отметку в 12,57 рубля.
Курс евро упал на 81 копейку, достигнув 99,69 рубля.
В июле курсы доллара и евро на Мосбирже добирались до годовых максимумов. В первый раз с конца марта прошлого года они превысили 93 и 102 рубля.
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Расчетами «завтра» на 10:02 доллар подешевел на 56 копеек, до 89,95 рублей. Курс китайского юаня остался неизменным и сохранил отметку в 12,57 рубля.
В июле курсы доллара и евро на Мосбирже добирались до годовых максимумов. В первый раз с конца марта прошлого года они превысили 93 и 102 рубля.
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Мария Фирсова