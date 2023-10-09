Курс доллара поднялся выше 101 рубля

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Курс доллара на Мосбирже достиг 101,10 рубля. Это на 70 копеек выше уровня прошлого закрытия.
Также вырос курс евро на 93 копейки, достигнув 106,43 рубля. Биржевой курс юаня составил 13,85 рубля.
Помощник президента РФ Максим Орешкин ответил на вопрос, когда перестанет расти доллар фразой «рано или поздно».
Ранее рубль стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Курс должен составлять примерно 33 рубля за доллар, следует из расчетов издания РИА Новости.
При этом, самой переоцененной валютой стал евро с превышением курса на 16%. Затем следует канадский доллар — он переоценен на 15%. Также переоцененной валютой стал аргентинский песо, но только на 5%.
При этом в попытках остановить инфляцию и снизить цены на топливо американская Федеральная резервная система подняла ставки до самого высокого уровня с 2007 года. Рынок государственных облигаций США не выдержал и обвалился.
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Помощник президента РФ Максим Орешкин ответил на вопрос, когда перестанет расти доллар фразой «рано или поздно».
При этом, самой переоцененной валютой стал евро с превышением курса на 16%. Затем следует канадский доллар — он переоценен на 15%. Также переоцененной валютой стал аргентинский песо, но только на 5%.
При этом в попытках остановить инфляцию и снизить цены на топливо американская Федеральная резервная система подняла ставки до самого высокого уровня с 2007 года. Рынок государственных облигаций США не выдержал и обвалился.
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Мария Фирсова