Курс доллара превысил 90 рублей впервые с начала спецоперации

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На Московской бирже впервые с марта прошлого года доллар превысил 90 рублей. Это следует из данных на валютных торгах.
По данным торгов на 14:33 по мск, курс доллара составил 90,04 рубля, пишет ТАСС.
Показатель зафиксирован впервые с 2022 года. Курс евро, тем временем, составляет 98 рублей.
Кроме того, в пятницу, 30 июня, на 15:40 по московскому времени евро составил 97 рублей 10 копеек. До такой отметки европейская валюта доходила 29 марта прошлого года.
В тот же день на Мосбирже курс доллара превысил значение впервые с марта 2022 года. Курс валюты на 14:15 по мск составлял 89,20 рубля.
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Показатель зафиксирован впервые с 2022 года. Курс евро, тем временем, составляет 98 рублей.
Кроме того, в пятницу, 30 июня, на 15:40 по московскому времени евро составил 97 рублей 10 копеек. До такой отметки европейская валюта доходила 29 марта прошлого года.
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Андрей Гаврилов