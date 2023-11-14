Курс доллара впервые с 28 июля опустился ниже 91 рубля

За девять месяцев текущего года в Московской области произвели более 11,5 тыс тонн кофе без кофеина и жареного кофе. Объём производства этой продукции вырос в сентябре на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.