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Курс доллара впервые с 28 июля опустился ниже 91 рубля

14 ноября 2023, 23:51
Фото: iStock/by sonmez

Фото: iStock/by sonmez

На Мосбирже доллар впервые с 28 июля опустился ниже 91 рубля. По данным на 15:59 валюта торговалась на уровне 90 рублей 80 копеек за доллар, пишет НСН.

При это стоимость евро снизилась до 97,41 руб., юаня — до 12,445 руб.

По мнению экспертов, укрепление рубля связано с ростом валютной выручки. ЦБ также связывает это с указом президента об обязательной продаже валютной выручки, вступившим в силу 16 октября.

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#доллар
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Под Наро-Фоминском будут производить газ в баллонах
14 ноября 2023, 22:35

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье будут производить технический газ в баллонах, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Газ будут использовать на промышленных и коммерческих объектах, стройплощадках и в частных домах.
Производство в Наро-Фоминском городском округе запускает ООО «Сибирский газ». Подобрать земельный участок компании помогла Корпорация развития Московской области. По словам инвестора, предприятие будет экологичным, без выбросов вредных веществ.
 
Предполагается, что проект будет реализован за пять лет. Объём инвестиций превысит 300 млн рублей. До конца ноября компания планирует приступить к производству тестовых партий. А в I квартале будущего года «Сибирский газ» сможет выйти на полную мощность, увеличив объём выпускаемой продукции с 15 тыс баллонов технических газов в месяц до 30 тыс. 
 
На предприятии уже создано около 20 рабочих мест, а в ближайшее время штат удвоится.
 
Компания продаёт и заправляет баллоны со всеми видами технических газов, такими как пропан, кислород, углекислота, сварочная смесь и аргон. Также она реализует газовое оборудование. Для производства используют сургутский газ. 
 
Свою продукцию «Сибирский газ» будет поставлять строительным компаниям и коммунальным службам Москвы и области.

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#промышленность
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#наро-фоминск
#подмосковье
#московская область
#крмо
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В Подмосковье произвели 18% общероссийского объёма кофе без кофеина и жареного кофе
14 ноября 2023, 22:06

Фото: Istockphoto / amenic181

За девять месяцев текущего года в Московской области произвели более 11,5 тыс тонн кофе без кофеина и жареного кофе. Объём производства этой продукции вырос в сентябре на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
По данным министерства, в сентябре в Подмосковье выпустили более 42,7% общего объема кофе без кофеина и жареного кофе, произведённого в Центральном федерального округе и 18% от общероссийского объёма.
 
Как добавили в пресс-службе, производством кофе в регионе заняты такие предприятия, как «Московская кофейня на паяхъ», LEBO Coffee, ООО «Джаред», «Кофеско, «Кофепод», «ФРЭШ КОФЕ» и «Производственная компания Монтана кофе».

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#экономика
#минсельхозпрод мо
#кофе
#производство
#продукты
#московская область
#подмосковье
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В ОЭЗ «Дубна» с начала года создали более 600 рабочих мест
14 ноября 2023, 20:32

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

За 10 месяцев 2023 года в особой экономической зоне «Дубна» создали более 600 рабочих мест. Об этом заявил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, отметив, что кадровый вопрос обсуждали в городской администрации на заседании Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Главными темами стали подготовка проекта нового трёхстороннего соглашения между профсоюзами, представителями предприятий и администрацией на 2024-2026 годы, вопросы кадровой политики и социальной сферы.
«За 10 месяцев текущего года в ОЭЗ «Дубна» создали более 600 рабочих мест. Потребность в кадрах в Дубне значительная, главная задача – вовлекать молодёжь в деятельность наших предприятий. Для этого, например, мы открыли на базе университета «Дубна» Школу инженеров «Кронштадта», где будут готовить специалистов по программе «Технология машиностроения в области авиастроения», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале. 
А 25 ноября в особой экономической зоне, по его словам, состоится большая ярмарка вакансий. 

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#трудоустройство
#подмосковье
#московская область
#экономика
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Бюджет Подмосковья на 2024-2026 годы одобрили на публичных слушаниях в Мособлдуме
14 ноября 2023, 18:23

Фото: Мособлдума

Проект бюджета Московской области на 2024 год с доходами в 1 трлн рублей, а также плановый период 2025 и 2026 годов прошёл публичные слушания в Мособлдуме. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного парламента.
«Полагаем, что у нас в будущем на 11% возрастут собственные доходы. По доходам мы достигнем 1 трлн. Ранее у нас бюджет только по расходам соответствовал этому числу, теперь и по доходам. Это значимый рубеж», – заявила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.
Дефицит бюджета в 2024 году сократится более чем в два раза - со 105 млрд до 42 млрд рублей.
«Суть главного финансового документа остаётся неизменной: он будет социально ориентированным. В полном объёме предусмотрены расходы на льготы, пособия и другие виды социальной помощи для порядка 3 млн человек. Особое внимание уделим поддержке участников спецоперации и их семей. Продолжится реализация программ строительства и реконструкции социальных объектов, развитие образования, здравоохранения и бизнеса», – отмечается в телеграм-канале. 
Ранее сообщалось, что 61% средств власти Подмосковья планируют направить на социальную поддержку, образование, здравоохранение, культуру и спорт.
 
На ближайшем заседании Мособлдумы 16 ноября депутаты рассмотрят бюджет в первом чтении. 
 
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#наталия маслёнкина
#мособлдума
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#депутаты
#подмосковье
#московская область
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На развитие индустриальных парков и ОЭЗ в Подмосковье в 2024 году направят 6 млрд рублей
14 ноября 2023, 16:46

Фото: Мособлдума

В Подмосковье в 2024 году на развитие инфраструктуры для инвесторов будет направлено более 6 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона в Мособлдуме.
По словам зампреда, речь идёт об индустриальных парках и особых экономических зонах. Всего в регионе, по её словам, находятся 93 специальных площадки, на которых работают более 2 тыс резидентов.

Как отметила Зиновьева, в Московской области реализуется 1 168 инвестпроектов с общим планируемым объёмом инвестиций свыше 2 трлн рублей. Также развиваются 237 проектов в сфере импортозамещения с объёмом инвестиций более 192 млрд рублей.  Планируется, что на госпрограмму предпринимательства в предстоящем году будет израсходовано 12 млрд рублей. Рост финансирования программы превысит 70% по сравнению с текущим годом. 
 
Количество получателей различных субсидий, грантов и льготных кредитов в регионе в будущем году превысит 3 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма поддержки составит свыше 12 млрд рублей.

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#мособлдума
#экономика
#бюджет
#индустриальный парк
#предприниматели
#московская область
#подмосковье
#екатерина зиновьева
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Аналитик Антонов счёл дальнейшую динамику рубля неопределённой
14 ноября 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/Andrey Semenov

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что сейчас прогнозировать устойчивость рубля весьма сложно, поскольку его динамика неопределённая.
«Для выхода на новые максимумы нужно преодоление сопротивления на отметке 91,60 рублей за доллар. После этого цена может спокойно падать до 90 рублей и будет там к 21 ноября. При закрытии торгов выше 92,40 рубля, вероятно последующее восстановление курса до 93,75 рубля вслед за закрытием коротких спекулятивных позиций», — пояснил в беседе с RT Антонов.

Он добавил, что курс доллара может вырасти или упасть в зависимости от новостей.

Кроме того, специалист объяснил, что факторами укрепления рубля всё так же остаются высокие ставки ЦБ России, возможное повышения ключевой ставки, введение обязательной продажи экспортной выручки в валюте, курс доллара и цены на нефть Brent.

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#доллар
#курс
#нефть
#рубль
#экономика
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В Подмосковье реализуют почти 50 импортозамещающих проектов в химической отрасли
14 ноября 2023, 14:14

Фото: Мининвест МО

В Московской области развивают около 50 проектов импортозамещения в химической отрасли. Общий объём инвестиций составляет 18 млрд рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Самое большое количество проектов импортозамещения в регионе реализуется в химической отрасли. Сейчас в этой сфере заявлено 47 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций 18 млрд рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 2,9 тыс рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
По данным министерства, АО Фирма «Август», например, строит в Черноголовке научно-производственный центр по разработке современных средств защиты растений. Инвестиции составляют 3,4 млрд рублей. В Богородском городском округе компания «ТД «Кудо» реализует проект по выпуску строительных герметиков. Инвестиции оцениваются в 3,3 млрд. 
 
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#московская область
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В Архангельске состоится XVII торговый Форум
14 ноября 2023, 11:55

Фото: istockphoto/golubovy

Форум состоится по теме: «Торговые горизонты: форум партнерства и инноваций в Архангельской области».
Форум состоится с 23 по 24 ноября 2023 года. Он организован Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Архангельской области.

С 2006 года Форум является одним из ключевых событий для бизнесменов, участников потребительского рынка, представителей органов госвласти Архангельской области. 

В 2023 году Форум будет посвящен обобщению опыта работы предприятий потребительского рынка. В рамках деловой программы состоится 16 мероприятий, в ходе которых рассмотрят вопросы поддержки в сферах потребительского рынка, расширения малых форматов торговли, а также влияния региональных и федеральных торговых сетей на экономическую деятельность региона.

Участие бесплатное по предварительной регистрации не сайте Форума https://torgforum29.ru/.

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РИА Новости: Евросоюз предостерегли от шагов в отношении замороженных активов РФ
14 ноября 2023, 11:18

Фото: iStock/hank5

Евросоюз ищет способы, как законно пустить замороженные российские деньги на помощь Украине. Однако такие действия повлекут за собой отток капитала и иностранных инвесторов. И этот процесс уже начался, пишет РИА Новости.
Всего в западных странах заблокировано около 300 миллиардов долларов. Теперь в Европе нашли некие юридические основания для передачи Киеву доходов с этих средств и сразу же подготовили пакет соответствующих документов. Уточняется, что за девять месяцев текущего года российские активы принесли три миллиарда евро.

При этом юристы предупреждают, что данная затея очень опасна. Не исключается и вариант развития событий, по которому эти деньги придется возвращать Москве совместными усилиями. Так как в ЕС беспокоятся о рисках, которые могут связаны с этим.

«Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно», — отметил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

При этом Financial Times предупредила, что возможная конфискация российских активов обернется непредсказуемыми экономическими последствиями.

«Это заставит другие страны вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же», — говорится в статье издания.

Планируется, что в декабре Еврокомиссия представит подготовленный юридический механизм по использованию доходов от замороженных российских активов. При этом Москва сможет ответить на такой шаг: она конфискует намного больше, резюмируется в статье РИА Новости.

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