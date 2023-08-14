Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей

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Курс доллара на Московской бирже стал выше 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года. Об этом говорят данные торгов.
Доллар расчётами «завтра» по ситуации на 09:10 мск растёт на 72 копейки, до 100,15 рубля.
Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня дорожает на 7 копеек, до 13,77 рубля.
Мировые цены на нефть падают примерно на 1%. Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent упала на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в июне россияне впервые одновременно сократили имеющиеся валютные средства. Общая сумма накоплений в иностранной валюте у россиян составляла 218 млрд долларов. Однако в июне эта сумма резко сократилась. Такая статистика наблюдается впервые с 2018 года.
Уточняется, что количество денежных средств в наличной валюте уменьшилось до 96,6 млрд долларов. Объём средств на иностранных счетах россиян сократился до 73 млрд долларов. Депозиты в иностранной валюте в российских банках – до 45,3 млрд долларов. А сумма средств на брокерских счетах снизилась до 2,9 млрд долларов.
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Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня дорожает на 7 копеек, до 13,77 рубля.
Ранее сообщалось, что в июне россияне впервые одновременно сократили имеющиеся валютные средства. Общая сумма накоплений в иностранной валюте у россиян составляла 218 млрд долларов. Однако в июне эта сумма резко сократилась. Такая статистика наблюдается впервые с 2018 года.
Уточняется, что количество денежных средств в наличной валюте уменьшилось до 96,6 млрд долларов. Объём средств на иностранных счетах россиян сократился до 73 млрд долларов. Депозиты в иностранной валюте в российских банках – до 45,3 млрд долларов. А сумма средств на брокерских счетах снизилась до 2,9 млрд долларов.
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Мария Фирсова