Курс доллара впервые превысил 89 рублей

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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года
На Мосбирже курс доллара превысил значение впервые с марта 2022 года. Об этом пишет издание RT.
Курс валюты на 14:15 по мск составлял 89,20 рубля. Данное значение стало максимальным с марта 2022 года.
Напомним, накануне аналитики спрогнозировали рост значения доллара и заявили, что он может подняться до 90 рублей.
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Курс валюты на 14:15 по мск составлял 89,20 рубля. Данное значение стало максимальным с марта 2022 года.
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Анастасия Крестьянова