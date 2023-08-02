Курс евро на Мосбирже преодолел 102 рубля

Фото: istockphoto/SSV-Photo
«Придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кульбака.
Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, объяснив это тем, что нынешние темпы роста превысили целевые 4%. Также уточняется, что последнее повышение ставки совершалось в сентябре прошлого года.
Читайте также:
Аналитик Соболев: «Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей»
Министр финансов РФ Силуанов назвал причину ослабления рубля
Индекс Мосбиржи достиг 3000 пунктов