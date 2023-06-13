Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей

Фото: iStock/Irina Gutyryak
Мосбиржа: Курс евро впервые с 28 апреля поднялся выше 90 рублей
Курс евро поднялся до отметки в 90 рублей впервые с 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи, сообщает «Москва 24».
В соответствии с данными биржи, курс впервые достиг соответствующей отметки с 28 апреля. Отмечается, что курс доллара держится на отметке 83,28 рубля. По информации издания, на 10:11 по московскому времени курс евро повысился на 95 копеек, до 89,92 рубля.
Накануне экономист Беляев спрогнозировал курс доллара. По его мнению, валюта в ближайшее время может показать рост и ее показатель будет варьироваться от 81-82 рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало о росте значения юаня на мировых рынках. По словам эксперта Кабакова, увеличение значимости китайской валюты на международных рынках может привести к постепенному отказу от американской денежной единицы.
В соответствии с данными биржи, курс впервые достиг соответствующей отметки с 28 апреля. Отмечается, что курс доллара держится на отметке 83,28 рубля. По информации издания, на 10:11 по московскому времени курс евро повысился на 95 копеек, до 89,92 рубля.
Ранее «Радио 1» сообщало о росте значения юаня на мировых рынках. По словам эксперта Кабакова, увеличение значимости китайской валюты на международных рынках может привести к постепенному отказу от американской денежной единицы.
Анастасия Крестьянова