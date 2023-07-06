Курс евро поднялся до 100 рублей

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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 100 рублей.
Ранее экономист Колташов назвал причины резкого ослабления рубля. Он отметил, что российская денежная единица заняла более слабую позицию по отношению к западным валютам. Причиной такого явления стала серия плановых девальваций.
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