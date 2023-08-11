Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с марта 2022 года

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Курс евро на Московской бирже превысил показатель в 108 рублей в первый раз с 24 марта 2022 года.
Такие данные публикует сайт биржи. Курс доллара равен примерно 97,8 рубля, китайскую валюту продают за 13,4 рубля.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозирует, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться.
Также аналитик Артём Деев заявил, что ожидает 96 руб. за доллар и 105-107 руб. за евро в сентябре. Он отметил, что нынешний рост доллара в России вызван ограниченностью предложения иностранной валюты от экспортёров и проблемами с репатриацией денег из-за границы. При этом, по мнению эксперта, рубль может укрепиться за счёт улучшении ситуации на рынке энергоносителей, а также повышения ключевой ставки на рынке ЦБ.
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Мария Фирсова