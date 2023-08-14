Курс евро превышает 111 рублей

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Также 14 августа доллар на Московской бирже превысил 101 рубль в первый раз с 23 марта прошлого года.
ТАСС пишет, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, поэтому в интересах российской экономики - сильный рубль. Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время.
«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль»,- пишет Орешкин.Читайте также:
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