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Курс евро превысил 99 рублей впервые за два месяца

05 декабря 2023, 08:48
Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По состоянию на 07:29 по московскому времени курс евро вырос на 0,56% по сравнению с предыдущей отсечкой и составил 99,05 рубля. К 07:44 МСК евро ускорил свой рост (+0,73%) и его курс равнялся уже 99,22 рубля, передает ТАСС. За это же время доллар прибавил в цене 0,58% и его курс составил 91,46 рубля. Китайский юань также вырос на 0,51% до 12,798 рубля.

Эксперты связывают снижение курса рубля с окончанием ноябрьского налогового периода в России, а также с негативной динамикой нефтяных котировок. По состоянию на вторник, 5 декабря, стоимость барреля нефти марки Brent опускается ниже 78 долларов. Таким образом рынок отреагировал на решение ОПЕК+ о новом сокращении объема добычи.

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#снижение
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Экономист Родин предупредил о потере всего дохода при досрочном снятии вклада
05 декабря 2023, 00:03

Фото: iStock/simpson33

Основатель агентства InvestArt advisors Алексей Родин заявил, что банки при досрочном закрытии вклада клиентом могут пересчитать начисленные проценты. Об этом пишет «Прайм»
Специалист привёл пример, когда клиент кладёт под 12% годовых полмиллиона рублей и за 11 месяцев получает 55 тысяч рублей дохода. Однако если средства снять до конца действия вклада, они будут пересчитаны под 0,01% годовых, поэтому клиент получит всего 46 рублей. Родин подчеркнул, в таком случае вкладчик остаётся практически без дохода.

Эксперт отметил, что некоторые банки могут отдать больше прибыли в том случае, если деньги лежали на счету половину срока или больше.

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#эксперт
#банк
#банки
#клиент
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Воробьёв подписал закон о бюджете ТФОМС на три года
04 декабря 2023, 19:04

Фото: Фотобанк МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на будущий год, а также плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом говорится в документе на сайте регионального правительства. Ранее законопроект одобрила Мособлдума.
«Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2024 год: прогнозируемый общий объём доходов бюджета фонда в сумме 162,27 млрд рублей и общий объём расходов бюджета фонда на 162,27 млрд рублей», – сказано в документе. 
Основным источником формирования доходной части указываются межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Их планируемый объём – 148 млрд рублей. Из бюджета региона будет выделено 1,8 млрд рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования регионов – 11,7 млрд.
 
Предполагается, что в 2025 году доходы бюджета составят 173 млрд рублей, расходы – 173 млрд. В 2026 году доходы, как и расходы, запланированы в объёме 184,1 млрд рублей.

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#бюджет
#подмосковье
#московская область
#закон
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Путин: российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран
04 декабря 2023, 19:03

Фото: iStock/Andrey Iudin

Российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Российский лидер подчеркнул, что некоторые суда уже разгружаются.

Ранее Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.

Путин также отметил, что За год зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна. Однако порядка 70% этих грузов получили страны Евросоюза, которые и так имеют высокий доход. При этом беднейшие страны Африки получили менее одного миллиона грузов, предусмотренных зерновой сделкой.

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#россия
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#путин
#зерно
#африка
#экономика
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В Подмосковье с начала года произвели более 31 млн перепелиных яиц
04 декабря 2023, 18:06

Фото: Istockphoto / 5PH

Аграрии Московской области произвели за 11 месяцев 2023 года свыше 31 млн перепелиных яиц. Это на 1 млн больше, чем в предыдущем году, сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Поголовье перепелов составляет более 263 тыс голов. Уже произведено свыше 31 млн перепелиных яиц, что на 1 млн больше показателей 2022 года. В Подмосковье самыми крупными племенными предприятиями по производству перепелиных яиц стали «Шепиловская птицефабрика» и «Генофонд», – уточнил Мурашов
 «Шепиловская птицефабрика» из Серпухова входит в тройку крупнейших производителей перепелиных яиц. Она производит 97% от областных объёмов этой продукции. Кроме племенного и товарного яйца птицефабрика выпускает мясо перепелов, полуфабрикаты, тушёнку, маринованные и копчёные яйца.
 
«Генофонд» – генофондное хозяйство по разведению перепелов эстонской, японской и радонежской пород. Там сосредоточены коллекционные стада кур, цесарок и перепелов разных пород. Оно находится в Сергиево-Посадском городском округе. Сегодня в коллекции предприятия – 70 разных пород кур. 

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#подмосковье
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#апк
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#минсельхозпрод мо
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Аналитик Фетисов допустил радикальное повышение ставки ЦБ
04 декабря 2023, 17:08

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Начальник аналитического отдела банка Александр Фетисов допустил, что ЦБ может поднять ключевую ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией.
Так, и сам Банк России признаёт, что несмотря на предыдущие повышения ключевой ставки, сохраняется ускоренный рост корпоративного кредитования.

«Нельзя исключать и более радикального повышения с целью купирования вероятных инфляционных тенденций в начале 2024 года и сохранения прогнозного диапазона инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Фетисов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов предполагал, что доллар в декабре будет находится в диапазоне 88-92 рубля. Он объяснял, что на курс валюты влияет и то, что существенная часть государственных расходов финансируется в декабре.

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#рф
#экономика
#ставка
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В Московской области появился новое производство маркировочной продукции
04 декабря 2023, 15:29

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новое производство маркировочной продукции запустят в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый производственно-складской комплекс будет расположен в городском округе Бронницы.

«Для реализации проекта инвестор получил земельный участок в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций в проект составит около 20 млн рублей. Завершить строительство и запустить новое предприятие в работу инвестор планирует в IV квартале 2026 года»,— отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что запуск собственной  площадки для производства позволит более чем в два раза увеличить мощности и ассортимент выпускаемой продукции. На территории производственно-складского комплекса оборудованы производственный цех, склады сырья и готовой продукции. 

Кроме этого, готовая продукция будет поставляться во все регионы России, а в будущем и в страны СНГ.

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#екатерина зиновьева
#строительство
#подмосковье
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Россиянам раскрыли, что будет с ценами на новостройки из-за рекорда нераспроданного жилья
Эксперт «ЖКХ контроль» Мамчур объяснил, почему в России не продаются новостройки
04 декабря 2023, 13:59

Фото: IStock/Oleg Elkov

Объём нераспроданного жилья в российских новостройках достиг 71,1 млн квадратных метров, что стало рекордным показателем с января 2020 года. Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Московской области Валерий Мамчур объяснил в беседе с «Радио 1», почему это произошло и ждать ли снижения цен на квартиры.
По словам эксперта, во многом эту картину сформировала льготная ипотека. Мамчур подчеркнул, что застройщики перестали бояться возводить новые дома, поскольку государство начало им помогать, подогревая спрос на новостройки среди населения.
«Государство начало помогать застройщикам льготной ипотекой. Застройщики получали финансы на строительство, а потом закладывали какую-то часть квартир в будущее. Они знали, что цены на квартиры не упадут, поэтому несколько ликвидных квартир оставляли себе, чтобы в будущем продать подороже», — отметил эксперт.
При этом, несмотря на рекордные цифры несданного жилья, ожидать снижения стоимости недвижимости не стоит, уверен собеседник. Мамчур отметил, что сегодня россияне смотрят в сторону нового жилья, поскольку на вторичное предлагают высокие ставки по ипотеке.
«Я не думаю, что будет снижение цены, пока есть льготная ипотека. Ведь если ипотеку брать на готовое, вторичное жильё, она будет сильно дороже, чем на то, которое предлагает застройщик», — заключил он.
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#строительство
#квартиры
#застройщики
#ипотека
#цены
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с сентября
04 декабря 2023, 11:45

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов. Это случилось впервые с 28 сентября.
Отечественный рынок корректируется на фоне снижения цен на нефть и ожиданий того, что ЦБ опять повысит ключевую ставку, сообщает РБК.  

Индекс Мосбиржи упал на 1,47%, до 3096,33 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:11 (по мск).  К 10:19 (по мск) индекс Мосбиржи был скорректирован до 3104,66 пункта (-1,2%). Вместе с этим долларовый индекс РТС лишился 1,49%, достигнув 1078,99 пункта.  

«Негативный общерыночный сентимент связан со снижением нефтяных цен и с общим ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП. На следующем заседании 15 декабря ЦБ РФ может вновь повысить ставку с текущего уровня 15%», — рассказали в «БКС Мир инвестиций».  
Лидерами роста в составе индекса Мосбиржи на 10:11 (по мск) оказались бумаги «Полиметалла» ( 2,33%), «Полюса» ( 1,14%) и «Русала» ( 0,07%). Наибольшее снижение показали «Русагро» (-3,6%) и X5 Group (-3,3%).  

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#новости
#деньги
#экономика
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В Московской области выделили уже 14-й ИТ-грант
04 декабря 2023, 10:43

Фото: Мингосуправления МО

В Подмосковье подписано 14-е соглашение о выдаче ИТ-гранта, сообщили в Мингосуправления Подмосковья. Грантополучателем стало ООО «Глоубайт лаборатория данных».
«Мы разрабатываем и реализуем региональные меры государственной поддержки ИТ-отрасли Подмосковья, делимся опытом и вносим свои предложения на федеральный уровень. В нашем регионе увеличивается число высококвалифицированных специалистов. Значит, наша работа проделана не зря», – сказал первый замдиректора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.
«Глоубайт лаборатория данных» специализируется на внедрении корпоративных хранилищ данных, систем отчётности и аналитических бизнес-приложений в ведущих российских корпорациях.
 
Как напомнили в министерстве, претендовать на получение ИТ-гранта могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье. Субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее пяти новых высококвалифицированных сотрудников.
 
Условия получения грантов и отбора заявок можно найти на региональном портале госуслуг.

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