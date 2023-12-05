Курс евро превысил 99 рублей впервые за два месяца

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Сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
Эксперты связывают снижение курса рубля с окончанием ноябрьского налогового периода в России, а также с негативной динамикой нефтяных котировок. По состоянию на вторник, 5 декабря, стоимость барреля нефти марки Brent опускается ниже 78 долларов. Таким образом рынок отреагировал на решение ОПЕК+ о новом сокращении объема добычи.
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Александр Бойцов