Курс евро превысил 107 рублей, побив максимум с марта 2022 года

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Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности, сообщает РИА Новости. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. И падение продолжается. Основная причина этого — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта. К тому же в июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированной суммы на 32,7 миллиарда рублей.
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