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Курс евро превысил 107 рублей, побив максимум с марта 2022 года

09 августа 2023, 12:17

Фото: iStock/darkojow

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года. Такие данные следуют из Мосбиржи.
Таким образом, курс евро расчетами четверг на 10:52 по московскому времени повысился на 56 копеек и достиг 107,02 рубля. Курс доллара в при этом повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.

Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности, сообщает РИА Новости. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. И падение продолжается. Основная причина этого — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта. К тому же в июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированной суммы на 32,7 миллиарда рублей.


В стране возник валютный голод. В то же время сокращение экспортных поступлений и увеличение импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями бизнеса в России, сложную геополитическую обстановку.

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#новости
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В ЦБ РФ раскрыли дату старта операций с цифровым рублем
Центробанк РФ назвал дату старта пилотных операций с цифровым рублем
09 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Первые операции с цифровым рублем стартуют 15 августа 2023 года, заявила зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова во время пресс-конференции.
«Пилотный проект будет включать тестирование операций с цифровым рублем, такие как открытие цифровых кошельков банками и клиентами, переводы между пользователями и оплата услуг торгово-сервисных предприятий при помощи цифрового рубля», - прокомментировала ситуацию Скоробогатова.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Цифровая валюта будет представлять собой дополнительную форму рубля, которую будут выпускать наряду с традиционной формой денежных средств. Российский рубль будет в наличном, безналичном и цифровом виде.

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#рубль
#центробанк
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Минпродторг: В России нет предпосылок для роста цен на продукты
09 августа 2023, 11:46

Фото: istockphoto/VLG

В министерстве промышленности и торговли России считают, что в стране нет предпосылок для роста цен на продукты. Наоборот, к осени ожидается снижение стоимости некоторых товаров, особенно мясной группы.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов. По его словам, некоторые виды продовольственной продукции могут подешеветь в связи с окончанием летнего сезона.

«Мы полагаем, что с учетом сезонных факторов, окончания летнего периода отпусков, или шашлычного, как его иногда называют, в части продуктов мясной группы к осени можно ожидать удешевления», — сказал замминистра.

Ранее в Минпродторге сообщали, что региональные торговые сети в добровольном порядке готовы ограничить наценки на некоторые социально значимые товары. Среди них сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция.

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#россия
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#товары
#овощи
#сахар
#цены
#молочная продукция
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Предпринимателям Подмосковья помогут запуститься на крупнейших маркетплейсах
09 августа 2023, 11:04

Фото: istockphoto / Abdullah Durmaz

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь в размещении на электронных торговых площадках на обчающей программе «Маркетплейсы 2.0. Трекинговые механики».

Бесплатная обучающая программа «Маркетплейсы 2.0. Трекинговые механики» стартует в понедельник, 14 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие в обучающей программе бесплатное. Длительность программы — 4 недели, за которые предпринимателям расскажут: как запустить работу своего магазина на электронных торговых площадках и увеличить прибыль.

Программа реализуется при поддержке центра «Мой бизнес» Московской области.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте, форма будет открыта до 27 августа. Там же можно ознакомиться с подробной программой.

Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Узнать действующие программы поддержки подмосковных предпринимателей можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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#информация
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РИА Новости: Рубль продолжит удивлять
09 августа 2023, 08:54

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. И падение продолжается.
Основная причина этого — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта, передает РИА Новости. К тому же в июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированной суммы на 32,7 миллиарда рублей. В стране возник валютный голод. В то же время сокращение экспортных поступлений и увеличение импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями бизнеса в России, сложную геополитическую обстановку.

Несмотря на слабый рубль, министерство финансов в августе возобновит покупку валюты и золота. Это произойдет впервые с января 2022 года. Речь идет о юанях. Однако из-за увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это увеличит не только китайскую, но и другие валюты по отношению к российской, считают эксперты.

Финансовые аналитики полагают, что до сентябрьского заседания Центробанка рубль продолжит падение до 100 и 110 единиц за доллар и евро соответственно. Однако ожидается рост нефтегазовых доходов в августе до 73,2 млрд рублей. К тому же, уменьшится спрос на валюту — для многих такой курс чрезмерен. Наиболее вероятный курс рубля к началу осени 94-100 за доллар и 100-108 за евро. 

Многое будет зависеть от правительства. А там пока сохраняется полное спокойствие. Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, вариант регулирования курса национальной валюты не рассматривается.

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#доходы
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Автодилер Колевинский: Япония будет терять по 700 тысяч $ в день из-за санкций на автомобили
09 августа 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Fahroni

В среду, 9 августа, вступил в силу новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. Среди них несколько видов автомобилей, запрет на экспорт которых больно ударит и по внутреннему японскому рынку.
Такое мнение высказал проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который уже более 20 лет специализируется на поставках машин из этой страны. В беседе с РИА Новости эксперт уточнил, что запрет на экспорт коснулся гибридных автомобилей, электромобилей, а также машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Он подчеркнул, что для японцев рынок просядет прежде всего по тем машинам, которые японцы не покупали, а покупали россияне.

Колевинский пояснил, что это связано с тем, что в Японии использование машин со значительным пробегом невыгодно из-за высокой стоимости страховки и техобслуживания. А россиян, которые знают отношение японцев к своей технике, автомобиль с пробегом 80 тысяч километров абсолютно не смущает. Таким образом, японцам станет некуда девать машины недавних годов выпуска, но с большим пробегом. Ежедневно Япония будет терять порядка 700 тысяч долларов из-за запрета продаж в Россию нескольких видов автомобилей. Есть ощущение, что японцы не до конца понимают последствия вводимых ими санкций. Ситуация на таком казалось бы ограниченном сегменте рынка как авторынок может в итоге вызвать эффект домино, заключил эксперт.

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#эксперт
#автомобиль
#рынок
#экспорт
#япония
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#страны
#россияне
#машины
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«Известия»: В Центробанке допустили дальнейшее повышение ключевой ставки
09 августа 2023, 02:26

Фото: Пресс-служба Банка России

Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Для того чтобы ставка в конечном итоге осталась неизменной, необходимо, чтобы действительно появились дезинфляционные риски, которые в настоящее время не наблюдаются», — сказал Заботкинв ответ на вопрос о возможном решении касательно ставки в сентябре.

Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку, чтобы дать реакцию на тенденцию с разогревом инфляции в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 8 августа. Он уточнил, что ЦБ, как ключевая организация, не мог не отреагировать на сложившуюся ситуацию, иначе это пошатнуло бы стабильность макроэкономической обстановки.

Напомним, что 21 июля Банк России после длительной паузы (начиная с сентября 2022 года) резко поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, сославшись на усиление инфляционного давления. В ЦБ уточнили, что эта мера связана с ростом внутреннего спроса и дестабилизацией рынка.

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В Подмосковье в 2023 году введут в оборот 35 тыс га неиспользуемых сельхозземель
08 августа 2023, 22:33

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже ввели в оборот без малого 13,5 тыс га неиспользуемых сельхозземель. Только за минувшую неделю введено около 3 тыс га, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году в Подмосковье планируется ввести в оборот 35 тыс га земель. Сейчас план выполнен на 38%, то есть введено 13,4 тыс га неиспользуемых сельхозземель», – отметили в ведомстве.  
Там напомнили, что, если земля не используется по назначению, её могут изъять. До недавнего времени сложный механизм изъятия не позволял воздействовать на недобросовестных землепользователей. Однако изменения в закон упростили процедуру и сократили сроки изъятия до 12 месяцев вместо более чем трёх лет. 

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#минсельхозпрод мо
#земля
#подмосковье
#московская область
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Региональные торговые сети будут ограничивать повышение цен на базовые продукты
08 августа 2023, 21:10

Фото: iStock/monticelllo

Региональные торговые сети будут ограничивать наценки на базовые продукты, подобно крупным ритейлерам. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Так, нововведение не даст торговым сетям в регионах устанавливать высокие цены на сезонные овощи, хлеб, сахар и молочную продукцию.

Системой добровольного ограничения уже воспользовались такие крупные сети как «X5» (в холдинг входит «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик»), «Магнит» и др.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что такая мера уже несколько лет позволяет сохранить соотношение цены и качества на российском рынке.

Кроме того уточняется, что оборот розничной торговли в июне текущего года увеличился на 10%, по сравнению с прошлогодними показателями того же периода, и составил 3,83 трлн рублей.

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#цены
#ограничения
#продукты
#магазины
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ЦБ оценил объем продаж валюты населением на фоне ослабления рубля
Россияне на фоне ослабления рубля продали в июле иностранную валюту на 44,4 млрд рублей
08 августа 2023, 20:44

Фото: iStock/IUshakovsky

На фоне резкого падения рубля россияне начали распродавать валюту. Об этом сообщается в обзоре финансового рынка ЦБ.
По подсчетам специалистов финансового регулятора, россияне продали валюту на общую сумму 44,4 млрд рублей за июль текущего года.  

В ЦБ РФ назвали причину такого явления. По словам экспертов, причиной падения рубля стали объемы продаж валютной выручки экспортерами, которые значительно уменьшились. Также, ослаблению национальной валюты послужило снизившееся сальдо внешней торговли.  

Ранее сообщалось, что Россия стала пятой экономикой мира согласно рейтингу Всемирного банка. Отмечается, что лидером стал Китай. 

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#россия
#цб рф
#россияне
#накопления
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