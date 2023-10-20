Курс евро упал до рекордных показателей с конца сентября

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Курс евро на Московской бирже упал до отметки в 102 рубля впервые с 28 сентября, следует из данных Мосбиржи.
Отмечается, что сегодня евро максимально опустился до уровня в 101,78 рубля, что стало минимальным показателем с конца сентября.
Также из данных биржи следует, что курс доллара составил 96,53 рубля, а юань достиг 13,14 рублей.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков назвал настоящую стоимость доллара. По его словам, она должна составлять в среднем 80 рублей. Он добавил, что нестабильная ситуация с российским рублём вызвана состоянием западных экономик. Хотя, по его словам, Россия с точки зрения инфляции выглядит гораздо лучше, чем Европа или США.
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Анастасия Чинкова