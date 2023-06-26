Курс турецкой лиры рекордно рухнул

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Курс турецкой национальной валюты упал ниже 26 лир за доллар
На валютном рынке курс доллара турецкой лиры обвалился до исторического минимума. Об этом пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на данные площадки.
Сообщается, что рекордное значение национальной валюты зафиксировано 26 июня. Падение лиры по отношению к доллару США составило 25,97. В настоящий момент это самое низкое значение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 15%, в рамках борьбы с кризисными проявлениями.
Сообщается, что рекордное значение национальной валюты зафиксировано 26 июня. Падение лиры по отношению к доллару США составило 25,97. В настоящий момент это самое низкое значение.
Анастасия Крестьянова