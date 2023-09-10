Лавров назвал схему Запада по подключению Россельхозбанка к SWIFT нереалистичной

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нереалистичной схему Запада, который пытается уговорить Россию переподключить Россельхозбанк к SWIFT через филиал в Люксембурге. Об этом министр иностранных дел заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20.