Лавров: России нужно думать, как не зависеть от «вывертов» Европы в экономике

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В настоящий момент России необходимо думать о том, как не зависеть от европейских «вывертов» в экономике, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона», - прокомментировал ситуацию Лавров.При этом, ранее в Минтруде России рассказали, что уже к 2030 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум. Сообщается, что через шесть лет МРОТ будет в 1,3 раза больше, чем прожиточный минимум. При этом, МРОТ с начала 2024 года составит 19 242 руб.
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