Лавров: Россия готова возобновить зерновую сделку после выполнения Западом обещаний

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Как только Запад выполнит все обещания, Россия «в тот же день, в тот же час» вернётся к зерновой сделке. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия отправит первую партию зерна в Африку. Путин заявил, что дальнейшие поставки могут совершаться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Напомним, что они совершаются для того, чтобы выполнить цели зерновой сделки России, Турции, Украины и ООН. Сделка была завершена 18 июля, и Россия выступила против её возобновления из-за того, что западные страны забирали большую часть зерна себе, а не отсылали его в нуждающиеся страны, как обозначалось в договорённости.
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Анастасия Чинкова