Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран

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США, заставляя страны Евросоюза отказываться от всего российского, продолжают покупать у России уран и иные важные материалы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
При этом, по словам главы российского МИД, США заставляют страны ЕС отказываться от энергоносителей из России в пользу дорогого американского сырья.
Кроме того, закупка российского урана происходит на фоне введения санкций в отношении РФ.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, при каком условии может произойти встреча Владимира Путина и главы США Джо Байдена. По его словам, это возможно, но только при обоюдном желании и готовности выполнять ряд условий. В частности, речь идёт о пересмотре Байденом позиции в отношении России.
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Анастасия Чинкова