Лавров заявил, что у России нет желания «угробить» доллар

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У России нет намерений «угробить» доллар, с этой задачей справляются сами США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Министр также отметил, что Россия готова развивать отношения со странами, которые намерены вести двустороннюю политику в равноправном и честном ключе.
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Евгения Парфентьева