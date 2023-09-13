Лавров, Зеленский, Эрдоган и Гутерреш встретятся для обсуждения зерновой сделки

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудит зерновую сделку с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что зерновая сделка находится «на стопе», и никаких подвижек в решении этого вопроса нет.
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Анастасия Чинкова