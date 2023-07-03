ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об удвоении максимально возможного дохода самозанятых

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Депутаты от фракции ЛДПР собираются Депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Государственную думу законопроект об увеличении максимально допустимого дохода самозанятого до 4,8 млн рублей в год. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил в своем Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов.
Как отметил Ярослав Нилов, принятие данного законопроекта «позволит существенно сократить число используемых самозанятыми теневых сделок, а также увеличить количество в стране таких предпринимателей, что положительно скажется на налоговом бюджете».
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