Le Figaro: Россия продолжит доминировать на рынке зерна даже в случае проблем

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Россия продолжит доминировать на рынке зерна в 2023 и 2024 годах даже несмотря на наличие проблем с судоходством в Черном море, сообщила французская газета Le Figaro.
«Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 — 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», — отмечается в публикации издания.По сведениям Le Figaro, хорошие перспективы России в этом смысле связаны с исключительно хорошим урожаем пшеницы вот уже два года подряд.
Ранее Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что в России достаточно зерна и самообеспеченность ресурсом превышает внутренние рыночные потребности. В ведомстве обратили внимание, что цены на пшеницу в текущем году значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия сразу же возобновит зерновую сделку, как только Запад выполнит данные ранее в рамках программы обещания. А США, в свою очередь, предложили Украине и Турции другие варианты экспорта зерна.
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