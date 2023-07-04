Le Parisien: Объем убытков от массовых беспорядков во Франции может быть равен €1 млрд

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Общие убытки от охвативших Францию за последнюю неделю массовых беспорядков могут составить до миллиарда евро, не считая ущерба в туристическом секторе. Такое заявление cделал в интервью газете Le Parisien глава французского союза предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё
Массовые беспорядки во Франции начались после расправы полицейских над 17-летним подростком, отказавшимся выполнять их требования. В пригороде Парижа Нантер молодого человека попросили остановить автомобиль, но он этого не сделал. Тогда полицейский выстрелил в него, после чего оказался под стражей.
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