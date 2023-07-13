Lego может вернуться в Россию после окончания СВО

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Датская компания Lego хочет возобновить работу в России поэтому не закрывает российский офис. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, компания Lego в 2022 году приостановила свою деятельность в России «на неопределённый срок». Однако российское подразделение по-прежнему функционирует. Сейчас там работает девять человек.
Руководство бренда надеется вернуться на российский рынок. По предварительным данным, компания вернется в Россию после окончания проведения специальной операции.
Напомним, после приостановки деятельности магазинов Lego, российский партнер открыл точки под названием «Мир кубиков».
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Руководство бренда надеется вернуться на российский рынок. По предварительным данным, компания вернется в Россию после окончания проведения специальной операции.
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Элина Позднякова