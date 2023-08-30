Lenta.ru: Экономист Беляев предупредил, что доллар может опять вырасти до 100 рублей уже в октябре

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В октябре 2023 года доллар снова может пробить отметку в 100 рублей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Сейчас доллар уже 95-96, значит, в сентябре мы увидим 98 <...>Если Центробанк решит сдержать рост доллара <...> повышением ключевой ставки, то он таким образом только усугубит падение рубля по отношению к доллару», — выразил уверенность эксперт.По мнению Беляева, сохранение Центробанком нынешней денежно-кредитной политики может привести только к долгому и монотонному снижению курса рубля. И уже в октябре за 1 доллар могут вновь давать по 100 рублей.
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