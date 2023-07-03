Les Echos: Страны БРИКС могут ускорить дедолларизацию

Фото: iStock/hamzehsh12
Французский обозреватель Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС (Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР) ускорят дедолларизацию при создании единой валюты. Об этом пишет Les Echos.
«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое», — подчеркнула журналист.
Читайте также:
Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом;
В Европарламенте раскрыли планы Запада в отношении РФ;
Великобритания может нарушить ядерную сделку с Ираном.
Диана Аванесян