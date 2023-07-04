Льготные микрозаймы за полгода получили около 240 подмосковных компаний

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В Фонде микрофинансирования Московской области за I полугодие текущего года предпринимателям предоставили порядка 240 льготных займов более чем на 380 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«За шесть месяцев этого года фонд выдал 238 займов на общую сумму 380,7 млн рублей. Сейчас предпринимателям доступно семь программ фонда, в рамках которых бизнес может получить кредиты размером до 5 млн рублей на срок до трёх лет», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Так, социальный предприниматель из Королёва получил кредит банка под 18% на приобретение недвижимости для размещения детского центра. Фонд предоставил заём на 4,5 млн рублей под ставку 3,75%.
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