Ливан рассчитывает на участие компаний из России в тендере на добычу газа

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Исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд заявил, что правительство республики продлит срок подачи заявок для иностранных компаний, желающих принять участие в тендере на разработку второй очереди месторождений нефти и газа на морском шельфе, до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС.
Файяд подчеркнул, что Ливан рассчитывает на проявление интереса, в том числе, и со стороны российских компаний. И.о. министра пояснил, что речь идет о восьми шельфовых блоках, которые расположены в исключительной экономической зоне Средиземного моря. Предположительно, там находятся запасы углеводородов.
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Диана Аванесян