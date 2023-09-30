Лондон решил обсудить с G7 пересмотр потолка цен на нефть из России

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Великобритания собирается обсудить с другими членами G7 вопрос о пересмотре ценового потолка на экспорт российской нефти из-за состояния мировой экономики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы английского Минфина Джоанну Пенн.
«Мы должны продолжать следить за его эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — рассказала Пенн журналистам.По её словам, изначально введение ценового потолка на российскую нефть представлялось весьма успешным решением, поскольку должно было повысить расходы России на экспорт нефти и снизить ее доходы. Однако после введения ограничений Москва довольно быстро нашла выход из ситуации, поручив доставку нефти грузоотправителям из РФ и стран, не принадлежащих к коллективному Западу.
«Мы все ещё считаем, что потолок цен является полезным, жизнеспособным инструментом. Мы <...> будем следить за этим, мониторить ситуацию. И, если есть необходимость, то будут приниматься меры по корректировке», — сказал Кирби.Ранее СМИ писали, что российская нефть продолжает дорожать. Это происходит несмотря на введение так называемого ценового потолка на нефтепродукты из РФ, который приняли страны G7. По информации аналитической структуры Argus Media Ltd, экспортная марка Urals торгуется в балтийском порту Приморск за $85,35 за баррель. Стоимость Urals в черноморском порту Новороссийск достигает $86 за баррель.
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