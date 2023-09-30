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Лондон решил обсудить с G7 пересмотр потолка цен на нефть из России

30 сентября 2023, 06:18
Фото: iStock/IR_Stone

Фото: iStock/IR_Stone

Великобритания собирается обсудить с другими членами G7 вопрос о пересмотре ценового потолка на экспорт российской нефти из-за состояния мировой экономики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы английского Минфина Джоанну Пенн.
«Мы должны продолжать следить за его эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — рассказала Пенн журналистам.

По её словам, изначально введение ценового потолка на российскую нефть представлялось весьма успешным решением, поскольку должно было повысить расходы России на экспорт нефти и снизить ее доходы. Однако после введения ограничений Москва довольно быстро нашла выход из ситуации, поручив доставку нефти грузоотправителям из РФ и стран, не принадлежащих к коллективному Западу.


В Вашингтоне при этом заявили устами координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, что Запад не готов отказываться от потолка цен как эффективного инструмента антироссийских санкций, однако при необходимости могут его пересмотреть.

«Мы все ещё считаем, что потолок цен является полезным, жизнеспособным инструментом. Мы <...> будем следить за этим, мониторить ситуацию. И, если есть необходимость, то будут приниматься меры по корректировке», — сказал Кирби.

Ранее СМИ писали, что российская нефть продолжает дорожать. Это происходит несмотря на введение так называемого ценового потолка на нефтепродукты из РФ, который приняли страны G7. По информации аналитической структуры Argus Media Ltd, экспортная марка Urals торгуется в балтийском порту Приморск за $85,35 за баррель. Стоимость Urals в черноморском порту Новороссийск достигает $86 за баррель.

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#нефть
#цены
#великобритания
#сша
#россия
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В Подольске построят производство металлоконструкций
29 сентября 2023, 22:30

Фото: Мининвест МО

В городском округе Подольск заработает производство металлоконструкций и оборудования по водоснабжению и водоотведению. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвесте Московской области.
«Компания рассчитывает наладить выпуск металлических конструкций и сооружений для водозаборов, очистных сооружений и модульных зданий. Предприятие занимается строительством, бурением скважин и производством металлоконструкций», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили предпринимателям, что подобрать участок для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области. 

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#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#подольск
#металл
#производство
#экономика
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Среднемесячная зарплата в Подмосковье выросла на 14,5%
29 сентября 2023, 20:40

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Среднемесячная начисленная зарплата в Московской области в январе – июле этого года выросла на 14,5%. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерстве экономики и финансов Подмосковья.
Ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная. По итогам шести месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тыс рублей, говорится в сообщении.
 
При этом уровень зарегистрированной безработицы к концу августа составил 0,3%.
 
В августе в Минсоцразвития региона сообщали, что уровень безработицы в Подмосковье сократился до минимума за последнее десятилетие.
 
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#экономика
#зарплата
#подмосковье
#московская область
#финансы
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Стало известно, почему растёт количество долгов за услуги ЖКХ
Повышение платы за услуги ЖКХ и сохранение прежней зарплаты приводит к долгам
29 сентября 2023, 20:03

Фото: iStock/takasuu

Россияне всё чаще оказываются в долгах из-за постоянно повышающихся тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги вырастет на 10% или примерно на 500-600 рублей. 

Однако, как пишут «Аргументы недели», эта цена сильно ударит по кошелькам россиян, поскольку остаются дополнительные затраты на обслуживание лифтов, на домофоны, уборку подъездов, работу консьержа и т.д. 

Если взглянуть на статистику, то можно заметить, что за последние 20 лет стоимость «коммуналки» возросла в 30,9-36,8 раза. В то время как средняя заработная плата увеличилась всего в 20,1 раза. 

При этом, главной причиной такого повышения цен на коммунальные услуги принято считать рост инфляции. Однако, на деле, подсчёт идёт иначе, поэтому даже Росстат не принимает такую причину повышения цен.

Также существует программа помощи малообеспеченным гражданам оплачивать услуги ЖКХ. За помощью можно обратиться, если на оплату «коммуналки» уходит свыше 22% дохода. Но и здесь имеются свои нюансы в виде определённых требований к соискателю, которые не каждый желает выполнять.

В итоге происходит рост долгов. Так, в период с января по июнь 2022 года россияне заплатили за услуги ЖКХ в общей сложности свыше полутора триллиона рублей, в то время как долги составили ещё более 800 млрд рублей. 

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#жкх
#тарифы
#цена
#долги
#россияне
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Корпорация развития привлекла в Подмосковье с начала года около 30 инвесторов
29 сентября 2023, 19:44

Фото: Мининвест МО

Корпорация развития Московской области привлекла в регион с января по сентябрь текущего года более 30 инвесторов. Вместе они создадут в регионе около 4 тыс рабочих мест, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья.
За девять месяцев этого года при содействии корпорации подписано 33 инвестиционных соглашения на сумму 38 млрд рублей. Инвесторы планируют вести бизнес в таких сферах, как металлообработка, производство строительных и отделочных материалов, машиностроение. пищевая и химическая промышленность. 
 
Как отметили в КРМО, общая площадь этих предприятий превышает 85 га, что соответствует суммарному размеру 115 футбольных полей.
 
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#мининвест мо
#инвестиции
#крмо
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Аналитик Фролов: снижения цен на топливо в России не ожидается
29 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/bigtunaonline

Резкое падение биржевых цен на бензин и дизельное топливо вызвано многими причинами, которые можно только заретушировать, но никак не решить. Об этом Общественной службе новостей рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива привёл к резкому падению цен на бирже. Так, биржевые цены на бензин снизились на 20%, а на дизельное топливо – на 16%. При этом, по его словам, цены на заправках сохранились на показателе уровня инфляции.

Собеседник ОСН отметил, что в ряде регионов наблюдается падение цен на топливо. Так, бензин, ранее стоивший 57 рублей за литр теперь может составлять 55 рублей. 

При этом, по мнению Фролова, чтобы создать стабильные предпосылки для снижения стоимости топлива в рознице, необходимо дальнейшее понижение оптовых цен.

Однако эксперт заявил, что не может сейчас найти способы решения сложившейся ситуации. 

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#топливо
#цены
#бензин
#экономика
#биржа
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Риелтор Апрелев назвал причины заметной разницы цен на недвижимость
Риелтор Апрелев: разное качество жилья приводит к резким градациям цен
29 сентября 2023, 19:07

Фото: iStock/Diy13

Основная причина большой разницы цен на квартиры в новостройках и на вторичном рынке заключается в качестве жилья. Об этом Общественной службе новостей сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила озабоченность значительной разницей цен на первичное и вторичное жильё. По её словам, она может достигать до 50%, что абсолютно недопустимо и требует внимания. 

Кроме того собеседник ОСН отметил, что банки и закройщики понижают ставку по ипотечному кредитованию за счёт повышения цены на недвижимость.

Апрелев также подчеркнул, что ставка по ипотеке на квартиру в новостройке составляет 8% для всех категорий граждан, а на жильё на вторичном рынке – 15-16%. Таким образом, покупатели активно планируют покупку новой квартиры, где ставка вдвое меньше.

Такая ситуация привела к значительному сокращению сделок на вторичном рынке. 

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#экономика
#недвижимость
#цены
#ипотека
#квартиры
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Путин: Руководители «золотого миллиарда» эксплуатируют всю мировую экономику
29 сентября 2023, 18:38

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо перестраивать всю мировую экономическую систему, поскольку она служит исключительно руководителям «золотого миллиарда».
Такое заявление глава РФ сделал, выступая на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

«Они — вот этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда» — они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением — и технологическим, и информационным, и финансовым», - прокомментировал ситуацию российский президент. 

Как отметил Путин, абсолютно все финансовые институты мира выслужены так, чтобы служить всего нескольким странам.

Ранее Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза», который является «дочкой» итальянской Intesa Sanpaolo

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#владимир путин
#экономика
#финансы
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Инвестор Сидоров спрогнозировал рост цен на нефть
Инвестор Сидоров: цены на нефть будут расти до конца следующей недели
29 сентября 2023, 18:26

Фото: iStock/Diy13

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров спрогнозировал дальнейшие показатели цен на нефть.
Он отметил, что котировки на бирже уже начали подниматься из-за опустошающихся запасов сырой нефти в США. Так, на прошлой неделе запасов стало ещё меньше, они опустились до значения в 416,3 млн баррелей. При этом, запасы на некоторых хранилищах в штатах страны показывают минимальные отметки ещё с июля 2022 года.

Кроме того, по словам собеседника RT, существует риск дефицита нефти в зимнее время из-за сокращения поставок в России и Саудовской Аравии.

В заключение Сидоров отметил, что цены на нефть точно будут повышаться в течение всей следующей недели.

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#сша
#нефть
#цены
#биржа
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Промышленное производство в Московской области выросло на 12%
29 сентября 2023, 18:25

Фото: Мининвест МО

С января по август этого года промышленное производство в Подмосковье выросло на 12%. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За семь месяцев текущего года рост промышленного производства в регионе составил 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. За период с января по август 2023 года рост составил 12% по сравнению с прошлым годом», – отметила зампред.
При этом, по её словам, значительный вклад в эту динамику внесла обрабатывающая промышленность, которая за отчётные восемь месяцев выросла на 13,8%
 
В сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий рост составил около 56%. Производство транспортных средств и оборудования, прибавило более 38%, а производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось на 29,5%.

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#мининвест мо
#производство
#промышленность
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
#экономика
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