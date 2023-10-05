Луховицкое варенье из огурцов поборется за звание лучшего туристического сувенира России

Фото: Минсельхозпрод МО
Компания из Луховиц «Огуречная столица» стала призёром Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В конкурсе участвовали 438 авторов и производителей туристических сувениров из 27 регионов. Подмосковное предприятие заняло третье место в номинации «Гастрономический сувенир», получив от судей высокие оценки варенья, мармелада и зефира из огурцов. В декабре «Огуречная столица» представит регион на общенациональном финале, где будут состязаться производители со всей России», – цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.На конкурс было представлено 315 изделий из Центрального федерального округа, в том числе 43 - из Московской области.
В линейке продуктов – пять видов варенья: с лаймом и мятой, яблоком и розмарином, пряностями и цитрусами, имбирём и лимоном, а также с мёдом. Помимо этого, предприятие производит мармелад и зефир из огурцов, конфеты «Огурец в шоколаде».
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