Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют лишиться «шашлычка под коньячок»

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал модернизировать работу свиноводческих комплексов в стране для того, чтобы снять угрозу дефицита свинины. Об этом Лукашенко сообщил во время совещания, видео с которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко заявил о необходимости «снести и глубоко зарыть» комплексы, неподходящие для выращивания свиней. Глава государства подчеркнул, что в противном случае даже килограмм свинины найти в стране будет трудно, и приготовить на природе «шашлычок под коньячок» не удастся.
По словам Лукашенко, порядка 70% свиноводческих комплексов в Белоруссии были построены более двадцати лет назад.
Напомним, подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Казахстан при поддержке региона продукцию на 4,5 млрд рублей. Такие данные привели в подмосковном Мининвесте.
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По словам Лукашенко, порядка 70% свиноводческих комплексов в Белоруссии были построены более двадцати лет назад.
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Екатерина Коршунова