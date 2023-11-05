Лукашенко рассказал о скором начале производства самолётов в Белоруссии

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В Белоруссии в скором времени начнут реализовывать проект по производству собственных самолётов. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Александра Лукашенко.
Глава Белоруссии поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в стране в первое воскресенье ноября. А также с 90-летием гражданской авиации республики.
Лукашенко отметил, что в настоящее время в стране активно развивается собственное производство самолётов. По словам президента Белоруссии, страна сделает всё, чтобы самолёты отечественного производства как можно быстрее начали перевозить пассажиров.
Ранее, в конце сентября, белорусский президент обсудил с Владимиром Путиным сотрудничество между странами. Речь, в первую очередь, шла о двух совместных проектах – о производстве самолётов и строительстве железной дороги в сторону портов в Ленинградской области.
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Лукашенко отметил, что в настоящее время в стране активно развивается собственное производство самолётов. По словам президента Белоруссии, страна сделает всё, чтобы самолёты отечественного производства как можно быстрее начали перевозить пассажиров.
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Анастасия Чинкова