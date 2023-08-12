«Лукойл» прекращает использование нефтяного терминала в Болгарии для хранения сырья

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto
При этом, действия депутатов были раскритикованы президентом республики Руменом Радевым. Он заявил, что внесённые поправки, которые привели к закрытию для России терминала Росенец, противоречат правилам конституции. Радев обратился к Конституционному суду с просьбой о проверке изменений закона.
Читайте также:
Президент Болгарии Радев раскритиковал действия Киева
«Ъ»: Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны
Цена нефти марки Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января