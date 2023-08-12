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«Лукойл» прекращает использование нефтяного терминала в Болгарии для хранения сырья

12 августа 2023, 19:48

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Власти Болгарии объявили о расторжении договора аренды «Лукойлом» нефтяного терминала Росенец. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.
21 июля болгарский парламент принял Закон, контролирующий и ограничивающий действия России из-за ситуации на Украине. С предложением законопроекта выступили члены партии «Граждане за европейское развитие Болгарии».

При этом, действия депутатов были раскритикованы президентом республики Руменом Радевым. Он заявил, что внесённые поправки, которые привели к закрытию для России терминала Росенец, противоречат правилам конституции. Радев обратился к Конституционному суду с просьбой о проверке изменений закона.


Ранее сообщалось, что российская нефтяная компания «Лукойл» заявила, что не видит оснований для расторжения договора аренды терминала Росенец в Болгарии. В заявлении компании сказано, что на протяжении нескольких лет, начиная с момента подписания договора в 2011 году, «Лукойл» выполняет все обязательства, прописанные в документе, и не нарушает установленные терминалом Росенец правила.

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#болгария
#россия
#нефть
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Гюлер: Эрдоган убедит Путина в необходимости возобновления зерновой сделки
12 августа 2023, 17:12

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Об этом в интервью телеканалу Ahaber заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.
Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.

Мировые лидеры, по мнению Гюлера, считают, что именно Эрдоган способен решить эту проблему.

Зерновая сделка была завершена 18 июля, и Россия отказалась от её продления. Причиной такого шага стало то, что европейские страны забирали большую часть российского и украинского зерна себе, а не отправляли его в бедные страны, как того требовали договорённости.

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#турция
#россия
#владимир путин
#зерновая сделка
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Барон: Российский газ был «благословением» для Германии
Барон: Германия должна возобновить импорт российского газа
12 августа 2023, 10:12

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Германия должна возобновить импорт газа из России, несмотря на ситуацию на Украине и антироссийские санкции, введённые европейскими странами. Об этом заявил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон, слова которого приводит издание Zeit.
Он считает, что российский газ был «благословением» для экономики и процветания Германии.

Также Барон заявил, что Германия окажется в зависимом положении, если перейдёт на возобновляемую энергию.

Напомним, что в прошлом году из-за антироссийских санкций Европа столкнулась с серьёзными проблемами, в частности, с энергетическим кризисом. Владимир Путин комментировал эту ситуацию словами о том, что такой выбор западных стран – это долгосрочная перспектива, которая обернулась против них, нанеся серьёзный удар по мировой экономике.

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#россия
#газ
#санкции
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Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс
11 августа 2023, 22:07

Фото: Мининвест МО

Зампред правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе с заместителем председателя правительства – министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой осмотрели два промышленных предприятия в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
На Солнечногорском механическом заводе Мантуров и Зиновьева пообщались с руководством и сотрудниками.
«Компания «СМЗ» – завод с более чем 150-летней историей, основанный в 1869 году. Это предприятие оборонно-промышленного комплекса специализируется на производстве парашютных систем. Здесь же расположены текстильная и химическая лаборатории, где проверяют парашютные ткани на огнеустойчивость, водопроницаемость и прочность. На производстве работают почти 400 человек, которые ежедневно выполняют важнейшие для страны заказы», – рассказала Зиновьева.
А Солнечногорский завод «ЕВРОПЛАСТ» одним из первых в России начал выпуск пластмассовых изделий для упаковки товаров. Сегодня это крупнейший в стране производитель ПЭТ-упаковки. За 26 лет предприятие увеличило производственную площадь до 7 тыс кв м. Каждая третья пластиковая бутылка в стране выпущена именно там. 
 
Зампред подчеркнула, что оба предприятия активно взаимодействуют с учреждениями профессионального образования Московской области по и готовит профессиональные кадры. 

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Подмосковным предпринимателям расскажут о выходе на маркетплейсы



 

#экономика
#завод
#промышленность
#министр
#подмосковье
#московская область
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Производство компонентов для микроэлектроники запустили в ОЭЗ «Дубна»
11 августа 2023, 21:15

Фото: Мининвест МО

В особой экономической зоне «Дубна» стартовал выпуск высокотехнологичной продукции – компонентов для микроэлектроники на основе керамики. Производство открыла компания «С-Компонент», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области в первом полугодии 2023-го выросло на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Очередной проект в этой сфере реализовала компания «С-Компонент». Инвестиции превышают 150 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
За счёт запуска производства компания создала 50 рабочих мест и планирует в дальнейшем увеличить штат до 80 сотрудников. Уже в следующем году она собирается выйти на оборот в 500 млн рублей.
 
«С-Компонент» производит электронные компоненты для отечественной промышленности: платы, пассивные керамические компоненты, элементы корпусов, газовые сенсоры и другую продукцию. При этом используется специальная керамика, обладающую высокой теплопроводностью, радиопрозрачностью и устойчивостью ко многим агрессивным факторам. 
 
Сегодня у компании – уже более 600 заказчиков из всех регионов России. 

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#мининвест мо
#экономика
#электроника
#оэз «дубна»
#подмосковье
#московская область
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Первые помещения для бизнеса в Подмосковье реализованы с помощью нового сервиса
11 августа 2023, 18:21

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома».

Этот сервис позволяет в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С момента запуска нового сервиса на инвестиционной карте Московской области им воспользовались около 40 предпринимателей, первые 7 помещений от компании „Самолет“ уже проданы бизнесу Подмосковья. Новый сервис „Открой бизнес на 1-2 этажах МКД“ позволяет упростить начало предпринимательской деятельности в многоквартирных жилых домах, что, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест и комфортной среды для жителей Подмосковья», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Все доступные объекты для открытия бизнеса размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья доступны на одной площадке.

Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома:

— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;
— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;
— ШАГ 3. Заключение договора;
— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.

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С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.

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Подмосковным предпринимателям расскажут о выходе на маркетплейсы
11 августа 2023, 17:50

Фото: istockphoto / style-photography

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь в размещении на электронных торговых площадках на обучающем вебинаре «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции».

В среду, 16 августа в 12:00 состоится бесплатный вебинар «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции» для самозанятых и предпринимателей, зарегистрированных в Московской области и состоящих в реестре МСП.

Участникам вебинары расскажут всю информацию для выхода на маркейтплейс: настройка карточек товара, товары, подлежащие сертификации, расскажут о программе содействия размещению на маркетплейсах и многое другое. 

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Пройти регистрацию на бесплатный вебинары можно до 9:00 16 августа по ссылке.

Узнать действующие программы поддержки подмосковных предпринимателей можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу.

С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.

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#услуги
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#министр
#вебинар
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Доллар подорожал до 99 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
11 августа 2023, 16:12

Фото: iStock/Pineapple Studio

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 99 рублей. Отмечается, что такое значение у валюты впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее, эксперты дали прогнозы на иностранную валюту в сентябре текущего года.  

По словам аналитика Деева, курс доллара в сентябре составит примерно 96 рублей. Эксперты поясняют, что увеличение курса спровоцировано тем, что предложение зарубежной валюты в России сильно ограничено. Однако, оптимистичные прогнозы также имеют место быть. Ожидается, что из-за повышения ключевой ставки Банка России и стабилизации ситуации на рынке энергоносителей, российская национальная валюта укрепится.

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#курс
#прогноз
#кредит
#эксперты
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Озвучен прогноз по курсу доллара на следующей неделе
Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара в районе 95,5-99 рублей
11 августа 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/dimarik

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала курс доллара на следующей неделе в диапазоне 95,58-99 рублей.
«В понедельник рубль может отреагировать на выходящие поздно вечером 11 августа данные о динамике ВВП России за II квартал 2023 года. У августа есть репутация рокового месяца для рубля и российской экономики. На следующей неделе можно ожидать курс доллара в 95,5-99 рублей», — пояснила в беседе с RT Мильчакова.

Она добавила, что после заявления ЦБ РФ о том, что перкращается покупка валюты, рубль прекратил обваливаться и даже немного пришёл к равновесию.

До этого стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил показатель в 108 рублей в первый раз с 24 марта 2022 года. Курс доллара равен примерно 97,8 рубля, китайскую валюту продают за 13,4 рубля. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозирует, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться.

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#доллар
#рубль
#цб рф
#курс
#экономика
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ЦБ РФ разработал «рисковый» сценарий развития экономики РФ
ЦБ РФ назвал три сценария развития российской экономики до 2026 года
11 августа 2023, 14:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России определил три сценария развития экономики страны до 2026 года. Это базовый, усиление фрагментации и рисковый. Соответствующие сведения приведены на официальном сайте ЦБ РФ.
По информации финансового регулятора, на российской экономике сказывается общий геополитический фон, с чем связаны дальнейшие риски.  

По прогнозам банка, сценарий развития отечественной экономики может привести к инфляции, показатели которой будут достаточно высоки. В 2024-2025 годах допускается проведение более жесткой денежно-кредитной политики. Отмечается, что несмотря на финансовый кризис, в случае реализации самого рискового сценария, ВВП страны не опустится ниже уровня, который был достигнут в 2020 году. Однако, специалисты ЦБ добавили, что цены на нефть могут значительно упасть. 

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#цб рф
#нефть
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#кризис
#сценарий
#ввп
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