«Лукойл» возобновит поставки нефти на азербайджанский НПЗ STAR в Турции

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«Лукойл» предоставит государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR кредит в размере $1,5 млрд для возобновления переработки российской нефти на заводе в Турции. По информации Reuters, поставки на НПЗ начнутся уже в октябре.
«Частный российский производитель нефти «Лукойл» предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR кредит в размере $1,5 млрд в рамках более широкой сделки, которая позволит нефтеперерабатывающему заводу SOCAR в Турции, STAR, мощностью 200 тыс. баррелей в сутки, снова перерабатывать российскую нефть», — говорится в публикации.
Уточняется, что до лета текущего года STAR импортировал около 100 тыс. баррелей нефти марки Urals ежедневно, но объемы закупок постепенно сокращались, а в сентябре завод и вовсе прекратил их. Сделка SOCAR и «Лукойла» предусматривает возобновление поставок нефти для переработки с октября 2023 года.
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